Pedro-King bekleyişi

Fenerbahçe, sezon başında hücum hattını şekillendirirken Joao Pedro ve Joshua King isimlerine büyük önem veriyordu. Ancak Pedro gelir gelmez sakatlandı, King de kupa arasına kadar olan bölümde benzer problemler yaşadı. Bu sebeple Kanarya iki önemli yıldızından beklediği verimi alamadı. Dünya Kupası arasında Pedro da King de güçleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus iki yıldızından sezonun kalan bölümünde önemli katkı bekliyor. Bu sebeple özellikle Joao Pedro için gelen tekliflerin tamamının reddedilmesini istedi.