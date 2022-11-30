Haberler Fenerbahçe Ortaya çıktı! İşte Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi

Ortaya çıktı! İşte Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın sosyal medya hesabından Türk bayrağıyla yaptığı 'yuvama dönüyorum' paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı; "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. Yok yahu dedi bir reklam işi için ziyaret edecekmiş." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:03
Ortaya çıktı! İşte Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altında yatan neden ortaya çıktı.

Alex'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı; "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. Yok yahu dedi bir reklam işi için ziyaret edecekmiş."

NE DEMİŞTİ?
Alex de Souza önceki gün Twitter hesabından "Türkiye, evime dönüyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı efsanenin kulüpte görev alacağı ihtimali karşısında heyecanlanmıştı.

DİĞER
'Sus' işaretiyle hafızalara kazınmıştı! İşte Dilek Tunca'nın son hali!
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu: "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"
Trabzonsporlu Montasser Lahtimi'ye sürpriz talip!
G.Saray'da Yusuf Demir kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni transferi Roma'dan!
Jesus o ismi bizzat aradı!
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (30 Kasım)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi Roma'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Roma'dan! 15:50
İzmir derbisinde işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı! İzmir derbisinde işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı! 15:47
F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! F.Bahçe'nin yıldızlarına Çizme'den talip var! 15:36
Başakşehir - Hull City 📺 CANLI İZLE Başakşehir - Hull City 📺 CANLI İZLE 15:21
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! G.Saray'da Yusuf Demir kararı! 14:19
İspanyol triatlet Servera Türkiye için yarışacak! İspanyol triatlet Servera Türkiye için yarışacak! 14:14
Daha Eski
LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı! LaLiga'dan Juventus için yaptırım çağrısı! 13:00
Hull City'nin yeni hocasından Ozan ve Doğukan yorumu! Hull City'nin yeni hocasından Ozan ve Doğukan yorumu! 12:53
Türk Telekom'dan farklı galibiyet Türk Telekom'dan farklı galibiyet 12:53
Bahçeşehir Koleji evinde kazandı Bahçeşehir Koleji evinde kazandı 12:47
Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... Diego Rossi'ye Çizme kancası! Bonservisi... 12:33
Potada derbi zamanı Potada derbi zamanı 12:30