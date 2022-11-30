Fenerbahçe Vallecano maçı sonrası Andoni Iraola: F.Bahçe maçı hak etti

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı. O yüzden hak ettiklerini söyledim" dedi.

LaLiga ekibi Rayo Vallecano, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç olduğunu dile getiren Andoni Iraola, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60'ıncı dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti diyebilirim. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı. O yüzden hak ettiklerini söyledim" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIM DA SIKI MÜCADELE ETTİ"

Fenerbahçe'de Joao Pedro, kendilerinde ise iki oyuncunun sakatlandığını kaydeden Iraola, "Pedro gibi iki oyuncumuz sakatlandı ama ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele etti. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutlu değiliz tabii ki" diye konuştu.

Radamel Falcao'nun şans bulamaması ile ilgili yöneltilen soruya ise Iraola, oyuncunun milli maçlardan döndüğünde sakatlığı bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini söyledi. Iraola, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında ise durumuna bakacaklarını ifade etti.