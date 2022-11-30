FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Ocak ayında kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde transfer çalışmalarını devam ediyor.
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfere yönelen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
Ocak ayında kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde transfer çalışmalarını devam ediyor.
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfere yönelen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdikleri performansla kulüplerin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızlarına Napoli'den ilgi var.
İtalyan ekibi daha önce, Fenerbahçe'den Kim Min-jae ve Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.
Koreli stoper Napoli'ye 18.05 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
2019 yılında Kuzey Makedonlu orta sahayı Fenerbahçe'den kadrosuna katan Napoli Eljif Elmas için sarı lacivertli kulübe 16 milyon euro bonservis ödemişti.
Özellikle Fenerbahçe'de transfer ettiği isimlerden yüksek verim alan Napoli kulübü Türkiye'den yapacağı transferlere sıcak bakıyor.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için Napoli devrede...
İtalyan basını Napoli ekibi Fenerbahçe'nin iki mücevheri daha beğendiğini yazdı.
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na davet aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev aldı.
Geleceğin yıldızı olarak görülen ve dev kulüplerin transfer listesinde olan Arda Güler'e Napoli'de ilgi gösteriyor.
Arda Güler'in Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İtalyan basınında yer alan haber.