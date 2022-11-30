Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Transfer haberi... Dünya Kupası arasının verilmesiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncularına sürpriz talipler gelmeye devam ediyor. Napoli Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına kancayı attı. İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:37
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın arası verilmesiyle sarı lacivertliler Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Ocak ayında kadroya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde transfer çalışmalarını devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfere yönelen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdikleri performansla kulüplerin radarına giren Fenerbahçe'nin yıldızlarına Napoli'den ilgi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

İtalyan ekibi daha önce, Fenerbahçe'den Kim Min-jae ve Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Koreli stoper Napoli'ye 18.05 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

2019 yılında Kuzey Makedonlu orta sahayı Fenerbahçe'den kadrosuna katan Napoli Eljif Elmas için sarı lacivertli kulübe 16 milyon euro bonservis ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Özellikle Fenerbahçe'de transfer ettiği isimlerden yüksek verim alan Napoli kulübü Türkiye'den yapacağı transferlere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için Napoli devrede...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Geleceğin yıldızı olarak görülen ve dev kulüplerin transfer listesinde olan Arda Güler'e Napoli'de ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'e talip!

Arda Güler'in Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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