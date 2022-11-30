FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, takımda gözden düşen isimler arasında bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, takımda gözden düşen isimler arasında bulunuyor.
LİSTEDE YER ALMIYOR!
Lemos, hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 300 bin euro değer biçiliyor.
Lemos, Bruma ve Novak gibi Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe kadrosuna yazılmayan isimlerden biri olmuştu.
Fenerbahçe yönetimi, uygun bir talip çıkması durumunda Lemos ile yollarını ayırmayı planlıyor.
HATAYSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
Geleceği merak konusu olan Mauricio Lemos, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gündemine gelmişti.
Akdeniz ekibinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Takvim'in haberine göre; Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in burada olması sebebiyle Fenerbahçe'den oyuncular kulübümüz ile anılıyor ama Lemos bizim transfer gündemimizde yer almıyor.
Oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadık. Böyle bir transfer planlamamız yok" diye konuştu.
"SAĞLIKLI BİR YAPILANMA HEDEFİMİZ VAR"
Süper Lig'de daha üst sıralara tırmanmak istediklerini de vurgulayan Savut, "Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra da iyi bir dönüş yapmak istiyoruz.
Bizim felsefemiz belli. Üreten bir Hatayspor olmasını ve kulübün en iyi yerlerde olmasını sağlamak istiyoruz.
Türkiye'nin ekonomik şartları doğrultusunda da sağlıklı bir yapılanma içindeyiz" dedi.
Uruguaylı defans oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 2'si Spor Toto Süper Lig ve 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 360 dakika süre aldı.
2021-22 sezonunu ise KFCO Wilrijk ekibinde geçirmiş ve kiralık oynadığı Belçika ekibinde 16 maçta 1 gol atmıştı.
Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 2 karşılaşmada görev aldı.