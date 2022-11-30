FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Takvim'in haberine göre; Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in burada olması sebebiyle Fenerbahçe'den oyuncular kulübümüz ile anılıyor ama Lemos bizim transfer gündemimizde yer almıyor.