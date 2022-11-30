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FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik heyetin kadro planlamasında yer almayan ve lisansı da çıkarılmayan Mauricio Lemos, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gündemine gelmişti. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'da sportif direktör Taner Savut, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:37
FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, takımda gözden düşen isimler arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

LİSTEDE YER ALMIYOR!
Lemos, hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 300 bin euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Lemos, Bruma ve Novak gibi Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe kadrosuna yazılmayan isimlerden biri olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Fenerbahçe yönetimi, uygun bir talip çıkması durumunda Lemos ile yollarını ayırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

HATAYSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
Geleceği merak konusu olan Mauricio Lemos, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un gündemine gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Akdeniz ekibinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Takvim'in haberine göre; Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in burada olması sebebiyle Fenerbahçe'den oyuncular kulübümüz ile anılıyor ama Lemos bizim transfer gündemimizde yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadık. Böyle bir transfer planlamamız yok" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

"SAĞLIKLI BİR YAPILANMA HEDEFİMİZ VAR"
Süper Lig'de daha üst sıralara tırmanmak istediklerini de vurgulayan Savut, "Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra da iyi bir dönüş yapmak istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Bizim felsefemiz belli. Üreten bir Hatayspor olmasını ve kulübün en iyi yerlerde olmasını sağlamak istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Türkiye'nin ekonomik şartları doğrultusunda da sağlıklı bir yapılanma içindeyiz" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Uruguaylı defans oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 2'si Spor Toto Süper Lig ve 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 360 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

2021-22 sezonunu ise KFCO Wilrijk ekibinde geçirmiş ve kiralık oynadığı Belçika ekibinde 16 maçta 1 gol atmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?

Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 2 karşılaşmada görev aldı.

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