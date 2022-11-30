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Fenerbahçe çift idman gerçekleştirdi

KanaryaDünya Kupası arasında hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular hem güçleniyor hem de taktik antrenmanlarını sürdürüyor. Fenerbahçe dün de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çift antrenmanla çalışmalarına devam etti. Oyuncuların hırsı Portekizli çalıştırıcıyı bir hayli sevindirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe çift idman gerçekleştirdi

Kanarya, Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular hem güçleniyor hem de taktik antrenmanlarını sürdürüyor. Fenerbahçe dün de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çift antrenmanla çalışmalarına devam etti. Oyuncuların hırsı Portekizli çalıştırıcıyı bir hayli sevindirdi.

PUMA İLE 2 YIL DAHA

Sarı-lacivertliler, dünyanın önde gelen global spor markalarından olan PUMA ile sponsorluk anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Yeni anlaşmayla beraber futbol takımı, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında da PUMA forması ve ürünleri giyecek. Başkan Ali Koç "Umuyorum ki PUMA ile nice başarıları birlikte kazanacağız" diye konuştu.

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