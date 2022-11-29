Haberler Fenerbahçe Karsdorp atağı

Karsdorp atağı

F.Bahçe, Mourinho’nun gözden çıkardığı sağ bekin peşinde. İtalyan basını, sarılacivertlilerin 27 yaşındaki Rick Karsdorp için Roma’dan bilgi aldığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Karsdorp atağı

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rick Karsdorp'u da listesine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Hollandalı sağ bekin şartlarını sorduğu bildirildi. Roma'da teknik direktör Mourinho'nun gözden çıkardığı oyuncunun, geleceğinin Türkiye'de olabileceği ifade edildi... 2017'de Feyenoord'dan Roma'ya gelen Karsdorp, 122 maça çıkıp; 1 gol+13 asistlik skor katkısı sağladı.

BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR

Bu sezon Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giyen Karsdorp'u Mourinho Sassuolo karşılaşmasında takıma ihanet etmekle suçlamış ve ocak ayında kendisine takım bulacağını açıklamıştı... Tecrübeli oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu bildirildi. Transfer için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünün konuşulduğu aktarıldı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Karsdorp'un piyasa değeri 9 milyon euro.

Karsdorp için henüz resmi bir teklif olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabileceği aktarıldı.

Sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağında da görev alabilen Karsdorp, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda oynadı.

Feyenoord alt yapısında yetişen 1.84 boyundaki oyuncu, Hollanda ekibinde 123 maçta 3 gol+24 asist kaydetti.

DİĞER
Şarkıcı Aylin Coşkun'a babası Yusuf Girgin’den 1 milyon dolarlık şantaj!
Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı
Nelsson için taviz yok! Cimbom rakamı belirledi
Fırtına'da ilk hedef forvet! Dovbyk için kontenjan açılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesustan F.Bahçelilere müjde!
Barça Arda için devrede
Tamamı sözleşmeli kurum çalışanları nedir? Kimlere kadro verilecek?
Altında anlık son durum (29 Kasım canlı altın fiyatları)
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Daha Eski
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31
Transferi Okan Buruk veto etti! Transferi Okan Buruk veto etti! 00:30