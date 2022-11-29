Karsdorp atağı

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rick Karsdorp'u da listesine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Hollandalı sağ bekin şartlarını sorduğu bildirildi. Roma'da teknik direktör Mourinho'nun gözden çıkardığı oyuncunun, geleceğinin Türkiye'de olabileceği ifade edildi... 2017'de Feyenoord'dan Roma'ya gelen Karsdorp, 122 maça çıkıp; 1 gol+13 asistlik skor katkısı sağladı.

BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR

Bu sezon Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giyen Karsdorp'u Mourinho Sassuolo karşılaşmasında takıma ihanet etmekle suçlamış ve ocak ayında kendisine takım bulacağını açıklamıştı... Tecrübeli oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu bildirildi. Transfer için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünün konuşulduğu aktarıldı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Karsdorp'un piyasa değeri 9 milyon euro.

Karsdorp için henüz resmi bir teklif olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabileceği aktarıldı.

Sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağında da görev alabilen Karsdorp, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda oynadı.

Feyenoord alt yapısında yetişen 1.84 boyundaki oyuncu, Hollanda ekibinde 123 maçta 3 gol+24 asist kaydetti.