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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilere büyük umutlarla gelen ancak sezon içinde beklenen patlamayı yapamayan Joao Pedro'nun bir süredir İtalya Serie A'ya dönebileceği konuşuluyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Pedro'ya dair son kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 08:59
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Süper Lig ve Avrupa'da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de Joao Pedro tam olarak beklentileri karşılamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Sezon başı yaşadığı sakatlığın etkisi ile takımın gerisine düşen Brezilyalı futbolcu, henüz bildiğimiz çizgisine ulaşamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Teknik direktör Jorge Jesus yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

JESUS'UN ELİNİ RAHATLATACAK
Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan ve hazır hale gelen futbolcu, ligin ikinci bölümünde Jesus'un elini fazlasıyla rahatlatacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Oyun kuran, gol atan, kanatta da oynayabilen futbolcunun bu çok yönlü profili sayesinde, teknik heyet, değişiklik yapmadan maç içinde oyunu değiştirebiliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Bu nedenle King'in dönüşü ofansif hat için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

JESUS PEDRO'YU BIRAKMAYACAK
Fenerbahçe'de yeni lig, sistem ve uyum süreci eklenince Pedro çok etkili olamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Buna rağmen sarı-lacivertli oyuncunun İtalya Serie A'dan talipleri var.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Serie A tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alan Fenerbahçeli yıldız isim, sarı-lacivertlilerde devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Benzer şekilde kulüp ve teknik heyet de, futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Takımda birçok hücum oyuncusu ve golcü olsa da, Pedro bu isimler içinde en bitirici oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Kayserispor maçında attığı usta işi gol de bunun kanıtı olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Milliyet'in haberine göre dolayısıyla, Teknik Direktör Jesus, olası bir ayrılık durumunda bu boşluğu doldurmanın kolay olmayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

EN TEHLİKELİ İSİM
Bu nedenle tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki en tehlikeli gol ayağı olarak görev almayı sürdürecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı?

Takıma, lige ve Jesus'a alışan futbolcunun gerçek kalitesini göstermesi bekleniyor.

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