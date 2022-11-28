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Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ve attığı gollerle adından söz ettirdi. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası sonrası Ekvadorlu yıldıza 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu. Ancak Körfez kulüplerinin artan ilgisi sonrası hesaplar değişecek... (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da damgasını vuruyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Valencia, Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol atarak takımına 4 puan kazandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Tecrübeli yıldızın bu grafiği bir yandan Fenerbahçe'de sevinç yaratırken, bir yandan da yönetimin planlarını sekteye uğratacağa benziyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

MEVCUT MAAŞI ÖNERİLECEKTİ

Sarı lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'yla Dünya Kupası sonrası masaya oturmayı düşünüyordu.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşındaki forvete 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Valencia'ya yeni sözleşme için verilecek rakam da mevcut maaşı, yani 1.5 milyon Euro olacaktı.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Ancak Valencia'nın Katar'daki süper performansının ardından Körfez kulüplerinin artan ilgisi sıkıntı yaratacağa benziyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Fenerbahçe'nin artık Valencia'yı ikna edebilmek için daha yüksek bir maaş önerisiyle masaya oturması gerektiği ifade ediliyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

ALİ KOÇ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şu anda 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği ancak Ekvadorlu yıldızın da takımdan ayrılmasını asla istemediği gelen bilgiler arasında.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Sarı-Lacivertliler ile Enner Valencia arasındaki ilk görüşmenin Aralık ayı ortasında yapılacağı konuşuluyor.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

ÇİZME BASININDA GÜNDEM KANARYA

İtalyanlar, Fenerbahçeli Valencia ve Batshuayi'nin Dünya Kupası performansını Milan ve Inter'in forvet oyuncuları ile kıyasladı.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

İtalyan basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Batshuayi ile Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi.

Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro, S. Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Tam bir hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

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