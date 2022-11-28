Valencia'da hesaplar değişti! F.Bahçe yönetimi teklifini güncellemek zorunda kalacak

Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da damgasını vuruyor.
Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan Enner Valencia, Dünya Kupası'na da damgasını vuruyor.
Valencia, Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol atarak takımına 4 puan kazandırarak dikkatleri üzerine çekti.
Tecrübeli yıldızın bu grafiği bir yandan Fenerbahçe'de sevinç yaratırken, bir yandan da yönetimin planlarını sekteye uğratacağa benziyor.
MEVCUT MAAŞI ÖNERİLECEKTİ
Sarı lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'yla Dünya Kupası sonrası masaya oturmayı düşünüyordu.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşındaki forvete 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyordu.
Valencia'ya yeni sözleşme için verilecek rakam da mevcut maaşı, yani 1.5 milyon Euro olacaktı.
Ancak Valencia'nın Katar'daki süper performansının ardından Körfez kulüplerinin artan ilgisi sıkıntı yaratacağa benziyor.
Fenerbahçe'nin artık Valencia'yı ikna edebilmek için daha yüksek bir maaş önerisiyle masaya oturması gerektiği ifade ediliyor.
ALİ KOÇ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şu anda 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği ancak Ekvadorlu yıldızın da takımdan ayrılmasını asla istemediği gelen bilgiler arasında.
Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler ile Enner Valencia arasındaki ilk görüşmenin Aralık ayı ortasında yapılacağı konuşuluyor.
ÇİZME BASININDA GÜNDEM KANARYA
İtalyanlar, Fenerbahçeli Valencia ve Batshuayi'nin Dünya Kupası performansını Milan ve Inter'in forvet oyuncuları ile kıyasladı.
İtalyan basını, Dünya Kupası'na Serie A Ligi'nden katılan golcülerin performanslarını kaleme alırken, en büyük sükseyi Fenerbahçeli futbolcuların yaptığını yazdı.
Batshuayi ile Valencia'yı Milan ve Inter'deki yıldızlar ile kıyaslayan İtalyanlar, Fenerbahçeli oyuncuların turnuvaya damga vurduğunu söyledi.
Simeone Inzaghi'nin yönettiği Inter'de, golcüleri mercek altına alan İtalyan basını, "Lautaro, S. Arabistan ve Meksika maçlarında oynamasına rağmen gol atamadı. Tam bir hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.