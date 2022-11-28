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Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı!

Göztepe - Altay arasında oynanan İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran saldırgan M.N.A., kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:41 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:59
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı!

Tribünde çıkan olayların ardından duraklayan ve Altay kalecisi Ozan Evrim'e bir holiganın saldırması sonrası tatil edilen Göztepe - Altay maçı sonrası saldırıyı gerçekleştiren şahıs için tutuklama kararı çıktı.

Karşılaşmada Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldırıda bulunan M.N.A kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Savcı, korner direğini silah saydı.

FİŞEKLERİ STADA AMBULANS ŞOFÖRÜ SOKMUŞ

İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TARAFTARLARLA BULUŞMUŞ

Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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