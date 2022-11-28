Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak.
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak.
Jorge Jesus'un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak.
Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndan yorgun dönecek olması, Pedro'nun kırmızı kart cezası, Serdar Dursun'un da formsuzluğu nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King'i hazırladığı öğrenildi.
ARAYI KAPATMAK İÇİN ÇABALIYOR
Joshua King, hazır olmadığı için sezona kötü başlasa da kısa sürede Jesus'un en büyük kozu haline gelmişti.
Yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı.
Norveçli futbolcu, 10 günlük tatili bile özel çalışmalarla güçlenerek geçirdi.
King, yeniden eski formunu yakalamakta kararlı gözüküyor.
ÖNCE VALLECANO MAÇINA ÇIKACAK
Sezon öncesi kampını yaşayamadığı için geç form tuttuğunu belirten King, 45 günlük arayı iyi değerlendirip güçlenmeyi hedefliyor.
Hürriyet'in haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus'un yakından ilgilendiği golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye gelmesi için antrenmanlarda özel olarak program uygulanıyor.
Jesus'un Joshua King'e ilk olarak 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.
3 EKSiK DIŞINDA TAKIM TAM KADRO
Milli takımdan sonra özel izin alan Altay ve Szalai'nin katılması, sakatlıkları geçen Lincoln, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu ve King'in dönmesiyle birlikte 3 oyuncu dışında uzun süre sonra F.Bahçe ilk kez bugün tam kadro çalışacak.
Sarı lacivertlilerde Pedro'nun tedavisi sürerken, Batshuayi ile Valencia da Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'yi başarıyla temsil ediyor.
King, sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz gelmişti.
Yıldız oyuncu geçmişte; Manchester United, Bournemouth ve Everton gibi güçlü ekiplerde oynamıştı.
Yıldız isim Norveç Milli Takımı ile 62 maça çıkmış 20 gol kaydetmişti.