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Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Norveçli golcü Joshua King'den sevindiren haber geldi. Dünya Kupası nedeniyle Ekvador Milli Takımı'nda olan Enner Valencia ve Belçika Milli Takımı'nda olan Batshuayi'nin turnuvadan yorgun dönecek olması nedeniyle Jorge Jesus, King'i Süper Lig'e özel hazırlıyor. Öte yandan Dünya Kupası sonrası Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, King için özel plan yapılıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:23
Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

ARAYI KAPATMAK İÇİN ÇABALIYOR
Joshua King, hazır olmadığı için sezona kötü başlasa da kısa sürede Jesus'un en büyük kozu haline gelmişti.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Norveçli futbolcu, 10 günlük tatili bile özel çalışmalarla güçlenerek geçirdi.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

King, yeniden eski formunu yakalamakta kararlı gözüküyor.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

ÖNCE VALLECANO MAÇINA ÇIKACAK
Sezon öncesi kampını yaşayamadığı için geç form tuttuğunu belirten King, 45 günlük arayı iyi değerlendirip güçlenmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Hürriyet'in haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus'un yakından ilgilendiği golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye gelmesi için antrenmanlarda özel olarak program uygulanıyor.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Jesus'un Joshua King'e ilk olarak 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

3 EKSiK DIŞINDA TAKIM TAM KADRO
Milli takımdan sonra özel izin alan Altay ve Szalai'nin katılması, sakatlıkları geçen Lincoln, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu ve King'in dönmesiyle birlikte 3 oyuncu dışında uzun süre sonra F.Bahçe ilk kez bugün tam kadro çalışacak.

Fenerbahçe'ye Joshua King müjdesi! Trabzonspor maçında...

Sarı lacivertlilerde Pedro'nun tedavisi sürerken, Batshuayi ile Valencia da Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'yi başarıyla temsil ediyor.

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