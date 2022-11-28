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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ve ayrılmasının ardından Beşiktaş, Başakşehir gibi takımalarda oynayan Mehmet Topal, samimi açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu yaptığı konuşmada, Fenerbahçe taraftarına olan kırgınlığından bahsetti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:53
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'ta futbolu bırakan Mehmet Topal, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemi ve kulüpten ayrılık sürecini anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

NTV Spor'da yayımlanan Kırılma Anı'na konuk olan Topal, kırgınlığının devam ettiğini belirtirken 2019'daki Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın engel olduğu oyundan çıkma teşebbüsünü açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"SEVENLER BİRBİRİNİ ÜZMESİN DİYE AYRILMAK İSTEDİM"
Ayrılık süreci ile ilgili konuşan Mehmet Topal, "Başkanımıza ayrılmak istediğimi iletmiştim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Çünkü eğer kalırsam hem benim için hem de camia için kötü olacaktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

O yüzden sevenler birbirini üzmesin diye bütün her şeyimi bırakarak ayrılmak istedim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"O MAÇ SONUNDA BİTİRDİM"
2018/19 sezonunun son haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında taraftarın protestosuna tepki göstererek oyundan çıkmak isteyen, fakat teknik direktör Ersun Yanal tarafından engellenen Topal şu sözleri sarf etti:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"O maç sonundaydı. Oyun içinde kolay kolay maçı bırakıp gitmem.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Çünkü ben baskıdan beslenen bir insanım. Stresli, atmosferli, baskılı maçlar olduğu zaman kendimi çok daha iyi motive edebiliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Maçtan sonra Ersun Hoca da sağ olsun bir şeyler yapmaya çalıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Ama ben orada kırılmıştım artık.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Orada yaşadıklarımdan sonra kafamda bazı şeyleri bitirmiştim artık." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"BEN ÇOK FAZLA FEDAKARLIK YAPTIM"
Fenerbahçe taraftarının, kendisini protesto eden kesimine olan kırgınlığının sürdüğünü ifade eden Mehmet Topal, "Kırgınlık o kesime devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Çünkü yapılması gereken en son adamlardan biriydim ben orada...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Çünkü ben çok fazla fedakarlık yaptım ve bunu çok iyi bilen insanlar var." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"GERÇEKTEN BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisini toparlanma sürecinin uzun sürdüğünü açıklayan Mehmet Topal, "Ben ayrıldıktan sonra yaklaşık 1-2 ay kendimi toparlayamamıştım zaten.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Psikolojik olarak Futbol hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden o iki ay diyebilirim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Gerçekten benim için çok zordu. Çünkü orada bırakmak istiyordum ben futbolu." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

"AZİZ BAŞKAN DA BİLİYOR, ÇOK İYİ TEKLİFLER GELMİŞTİ"
Fenerbahçe forması giyerken çok iyi teklifler aldığını söyleyen Topal, "Sözleşmem bittiğinde bana çok iyi teklifler gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

İlk 4 sezonluk sözleşmem bittiğinde Aziz Başkan da bunu çok iyi biliyor. Çok iyi teklifler gelmişti ve oradaki kontratımın çok üstünde teklifler gelmişti bana gerek yurt dışından gerek yurt içinden.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Ama zaten o dönem biraz çalkantılıydı imza yenileme dönemi. Neticesinde hemen yenilemiştik.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor"

Kalmak istiyordum, Fenerbahçe'de bırakmak istiyordum ama kısmet olmadı." ifadelerini kullandı.

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