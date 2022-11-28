FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Szalai ve Altay Bayındır izinden döndü!

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı. Altay Bayındır ve Attila Szalai takıma katıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.