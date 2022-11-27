Haberler Fenerbahçe PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O tarihte...

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O tarihte...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki starı Arda Güler'e dünyanın önemli kulüpleri bir bir talip olurken, halkaya Fransız devi Paris Saint Germain (PSG) de katılmıştı. Aktarılan bilgilere göre Paris Saint Germain (PSG) Arda Güler için Fenerbahçe yönetimine ilk talebin iletti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:19
PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Fenerbahçe'nin 17'lik starı Arda Güler, paylaşılamıyor.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği ve parlattığı Arda'nın, yeni durağı merak konusu.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Henüz 17 yaşında olmasına karşın Arda, yaşıtlarının çok üstünde bir performans gösteriyor.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Hatta öyle ki Arda, attığı goller ve yaptığı asistleriyle Fenerbahçe'ye puan ve puanlar kazandırıyor.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Teknik Direktör Jorge Jesus da, Arda Güler ile özellikle ilgileniyor.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Portekizli hoca, Arda'yı ekonomik kullanıyor ve onu genç yaşta yıpratmak istemiyor.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Arda için Jesus yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

ARDA İÇİN PSG'DEN İLK HAMLE GELDİ
Bununla beraber, Arda Güler'i ciddi anlamda isteyen PSG'den Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi.

PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O ayrıntı...

Atkarılan bilglere göre PSG yönetimi, Arda Güler'in 'ön satış hakkını' Fenerbahçe'de talep etti.

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