PSG'den Arda Güler transferi için Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi! O tarihte...

Fenerbahçe'nin 17'lik starı Arda Güler, paylaşılamıyor.
Fenerbahçe'nin 17'lik starı Arda Güler, paylaşılamıyor.
Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği ve parlattığı Arda'nın, yeni durağı merak konusu.
Henüz 17 yaşında olmasına karşın Arda, yaşıtlarının çok üstünde bir performans gösteriyor.
Hatta öyle ki Arda, attığı goller ve yaptığı asistleriyle Fenerbahçe'ye puan ve puanlar kazandırıyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus da, Arda Güler ile özellikle ilgileniyor.
Portekizli hoca, Arda'yı ekonomik kullanıyor ve onu genç yaşta yıpratmak istemiyor.
Arda için Jesus yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var.
Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı.
Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli.
Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil.
Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil.
Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."
ARDA İÇİN PSG'DEN İLK HAMLE GELDİ
Bununla beraber, Arda Güler'i ciddi anlamda isteyen PSG'den Fenerbahçe yönetimine ilk talep geldi.
Atkarılan bilglere göre PSG yönetimi, Arda Güler'in 'ön satış hakkını' Fenerbahçe'de talep etti.
Ancak Fenerbahçe ve genç yıldız şu aşamada transfer konusunda aceleci değiller. Sezon sonunda masaya oturulacak.