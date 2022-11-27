İdmana devam

Fenerbahçeli oyuncular Dünya Kupası arasından sonra yeniden start alacak karşılaşmalar için çalışmalarına önceki gün başlamıştı. Dün de yağmur altında idman yaptılar. Futbolcular bir hayli keyifli oldukları gözlendi. Tatil sırasında oyuncuların kendileri için hazırlanan bireysel antrenman programlarına uydukları belirtildi.



RAYO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasında Fenerbahçe ilk maçta Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. 30 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak maçın biletleri satışa sunuldu. Localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu dışındaki kombinelerin geçerli olmayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarların yine biletleri tüketmesi bekleniyor.