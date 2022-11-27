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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarına başladı. Kanarya, Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda hazırlık maçları fikstürünü belirlerken, ilk idmandan özverili bir çalışma başlattı. Fenerbahçe hocası, antrenmanda o isimlere özel uyarıda bulundu. İşte detaylar....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:06
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Gustavo Henrique, Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Bu futbolcuların 30 Kasım'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Teknik direktör Jorge Jesus da hazırlık kampında güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak, takımın seviyesini üst düzeyde tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

ANTALYASPOR KESiN
Sarı lacivertliler, İstanbul'da iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık'ta Antalya'ya gidecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Kanarya, 11 Aralık'a kadar kamp yapacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Feenerbahçe, burada da Antalyaspor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Jesus ve öğrencileri, 2 veya 3 gün izin yapacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Futbolcular daha sonra İstanbul'da da 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

BİR STOPER GİBİ HAREKET EDİN
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kalecilerinin top kontrolü ve pas yapma özelliklerini geliştirmesini istedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Bununla beraber, savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi hareket ederek topları uzaklaştırmalarını ve uzun pas yapmalarını istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Kaleci antrenörleri de kalecilerin pas yapma özelliklerinin gelişmesi için ekstra çalışmalar yaptırıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Portekizli teknik adam, kalecilere savunmada takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Hücumda ise hızlı bir şekilde takımı atağa çıkarmaları yönünde telkinde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları yeniden başladı! Bu kez uyarı o isimlere

Fenerbahçe, Trabzonspor'un ardından yılın son maçını Hatayspor ile oynayacak.

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