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Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı

2022 Katar Dünya Kupası için verilen arada Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertliler, Pazar günü Jorge Jesus yönetiminde pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 16:16
Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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