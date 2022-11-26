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FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Fenerbahçe'deki performansıyla Belçika'nın FIFA 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başaran Michy Batshuayi, Kanada karşısında kaydettiği gol ile dikkatleri üzerine çekti. Michy Batshuayi'nin Katar'da sergilediği performansla pek çok takımın transfer listesine girdiği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Kırmızı Şeytanlar'ı Kanada maçında 3 puana taşıyan isim olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Takımının tek golünü atan Batshuayi, sergilediği performansla Katar'daki scoutların da ilgisini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Enner Valencia ile birlikte Fenerbahçeli taraftarların da yüzünü güldüren 29 yaşındaki forvet için sezon sonu sarı-lacivertli takımın kapısının çalınması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Kariyerinde tekrardan yükselişe geçen Batshuayi bu sezon toplamda 13 gol ve 5 asistlik bir istatistik yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Michy Batshuayi, geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 42 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

TEK BAŞINA SIRTLADI

Opta verilerine göre, Belçika'nın Kanada maçında yakaladığı 0.76'lık gol beklentisi değerinin 0.58'lik bölümü Batshuayi'den geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Michy Batshuayi futbola Belçika ekiplerinden Standart Liege'in alt yapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı. Futbolcu Standart Liege sonrasında ise Fransız ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Oyuncu Marsilya'nın ardından ise İngiliz devi Chelsea'ye katıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Chelsea'den ise çeşitli takımlara kiralık olarak gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Batshuayi; Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Yıldız isim geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlarken bu sezon aldığı flaş kararla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Futbolcu geçen sezonun aksine yeni sezonda Fenerbahçe'de çok önemli işlere imza atıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Batshuayi, Fenerbahçe'de sergilediği performansla Belçika Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Oyuncu turnuvada Belçika'nın Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta ise takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

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