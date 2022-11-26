FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı!

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Kırmızı Şeytanlar'ı Kanada maçında 3 puana taşıyan isim olmuştu.
Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile boy gösteren Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Kırmızı Şeytanlar'ı Kanada maçında 3 puana taşıyan isim olmuştu.
Takımının tek golünü atan Batshuayi, sergilediği performansla Katar'daki scoutların da ilgisini çekmeyi başardı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Enner Valencia ile birlikte Fenerbahçeli taraftarların da yüzünü güldüren 29 yaşındaki forvet için sezon sonu sarı-lacivertli takımın kapısının çalınması bekleniyor.
Kariyerinde tekrardan yükselişe geçen Batshuayi bu sezon toplamda 13 gol ve 5 asistlik bir istatistik yakaladı.
Michy Batshuayi, geçtiğmiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 42 maça çıktı.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Michy Batshuayi futbola Belçika ekiplerinden Standart Liege'in alt yapısında başladı.
Ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı. Futbolcu Standart Liege sonrasında ise Fransız ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tuttu.
Oyuncu Marsilya'nın ardından ise İngiliz devi Chelsea'ye katıldı.
Chelsea'den ise çeşitli takımlara kiralık olarak gitti.
Batshuayi; Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ın kiralık olarak formasını terletti.
Yıldız isim geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlarken bu sezon aldığı flaş kararla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Futbolcu geçen sezonun aksine yeni sezonda Fenerbahçe'de çok önemli işlere imza atıyor.
Batshuayi, Fenerbahçe'de sergilediği performansla Belçika Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı başardı.
Oyuncu turnuvada Belçika'nın Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta ise takımının tek golünü kaydeden isim oldu.