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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken bir grafik sergileyen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na önemli kulüplerin ilgisi bulunuyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, milli yıldızla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 07:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Jorge Jesus yönetiminde ligde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasına lider girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Sarı-lacivertlilerde sezonun flaş ismi ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 26 karşılaşmada 2 asist yaparken pek çok önemli kulübü de peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalini değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

ENDER BİLGİN - F.BAHÇE FERDİ'Yİ SATAR MI?

Son günlerde Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiği haberleri gelmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

İngiltere ve Almanya'dan farklı kulüp isimleri de dillendiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Ferdi'nin kaydettiği gelişim müthiş. Tam bir joker. Önü gerçekten çok açık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Bu nedenle 25 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedilmesini abartılı bulmuyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Ancak Ferdi'nin devre arasında satılması Fenerbahçe açısından telafisi zor bir güç kaybına neden olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Min-Jae'nin yol açtığı boşluk ortada. Napoli'nin ilgisi iyi güzel de, Min-Jae'ye Ferdi de eklenirse şampiyonluk iyice zora girer.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Fenerbahçe'de Szalai, Crespo ve Rossi gibi isimlerin de transfer piyasasında karşılığı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Arda ve Ferdi için çok iyi rakamlar geleceğini öngörmek ise falcılık değil.

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