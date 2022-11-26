FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den Ferdi Kadıoğlu yorumu!

Jorge Jesus yönetiminde ligde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasına lider girdi.
Jorge Jesus yönetiminde ligde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasına lider girdi.
Sarı-lacivertlilerde sezonun flaş ismi ise Ferdi Kadıoğlu oldu.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 26 karşılaşmada 2 asist yaparken pek çok önemli kulübü de peşine taktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalini değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
ENDER BİLGİN - F.BAHÇE FERDİ'Yİ SATAR MI?
Son günlerde Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiği haberleri gelmeye başladı.
İngiltere ve Almanya'dan farklı kulüp isimleri de dillendiriliyor.
Ferdi'nin kaydettiği gelişim müthiş. Tam bir joker. Önü gerçekten çok açık.
Bu nedenle 25 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedilmesini abartılı bulmuyorum.
Ancak Ferdi'nin devre arasında satılması Fenerbahçe açısından telafisi zor bir güç kaybına neden olur.
Min-Jae'nin yol açtığı boşluk ortada. Napoli'nin ilgisi iyi güzel de, Min-Jae'ye Ferdi de eklenirse şampiyonluk iyice zora girer.
Fenerbahçe'de Szalai, Crespo ve Rossi gibi isimlerin de transfer piyasasında karşılığı var.
Arda ve Ferdi için çok iyi rakamlar geleceğini öngörmek ise falcılık değil.
Elbette tüm bu işler için doğru zamanlama önemli. Aksi halde gelen para, yapmak yerine yıkmaya yarar.