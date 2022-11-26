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Fenerbahçe çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Fenerbahçe, çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 19:25
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

İrfan Can Eğribayat'ın tedavisine devam edildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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