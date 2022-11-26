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Fenerbahçe Beko 1 haftada 3 derbiye çıkacak!

Dünya Kupası nedeniyle futbolda Süper Lig heyecanına ara verilirken Fenerbahçe bu hafta salon sporlarında üç derbiye çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:44
Fenerbahçe Beko 1 haftada 3 derbiye çıkacak!
Dünya Kupası nedeniyle futbolda Süper Lig heyecanına ara verilirken Fenerbahçe bu hafta salon sporlarında üç derbiye çıkacak.

Basketbolda Fenerbahçe Beko ilk olarak yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kazanan ve yenilgisiz tek takım olan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın ardından 29 Kasım Salı günü diğer bir ezeli rakibi Beşiktaş EmlakJet ile karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE'DE DE RAKİP REAL MADRID

1 Aralık Perşembe günü de Ataşehir Metro Enerji Spor Salonunda Fenerbahçe Alagöz-Galatasaray Çağdaş Faktoring kadın Basketbol takımları mücadele edecek. EuroLeague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe 2 Aralık Cuma günü de İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.
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