Katar'da Fener alayı

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor... Ekvador ile Katar arasındaki açılış maçında Enner Valencia'nın attığı 2 golden sonra Michy Batshuayi de Kanada karşısında Belçika'ya galibiyeti getiren golü kaydetti. Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşayan Batsman, ulusal forma ile gol sayısını 27'ye çıkardı. Batshuayi, 77 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2'si isabetli 5 şut, yüzde 64.3 pas yüzdesi ve bir top çalma istatistikleri ile tamamladı... Fenerbahçe, şu ana kadar Dünya Kupası'nda kulüplere göre gol sayılarında 3 golle ilk sıralarda yer alıyor.