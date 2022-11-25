Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Milliyet'in derlediği habere göre, 2022 Dünya Kupası'na Rusya'da 2018'de kazandığı 3.'lük unvanıyla gelen Belçika'da takımın birinci forveti olan Batshuayi, Kanada maçında attığı galibiyet golüyle bir kez daha adından söz ettirdi.