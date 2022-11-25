Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Fenerbahçe'de bu sezon yakaladığı çıkışla son dönemdeki düşüşünü unutturan Michy Batshuayi, kariyerinde yeniden güçlü bir noktaya geliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon yakaladığı çıkışla son dönemdeki düşüşünü unutturan Michy Batshuayi, kariyerinde yeniden güçlü bir noktaya geliyor.
Milliyet'in derlediği habere göre, 2022 Dünya Kupası'na Rusya'da 2018'de kazandığı 3.'lük unvanıyla gelen Belçika'da takımın birinci forveti olan Batshuayi, Kanada maçında attığı galibiyet golüyle bir kez daha adından söz ettirdi.
Tıpkı Chelsea'ye transfer olduğu günlerdeki gibi dünya futbolunda yeniden vitrine çıktı.
Tecrübeli futbolcu, Katar'da Fenerbahçe'nin de gururu oldu.
Batshuayi, bu sezon transferi ilk başlarda kafaları karıştırsa da Jorge Jesus yönetiminde toparlanan ve attığı 8 golle dikkat çekti.
Sarı lacivertlilerin golcüsü, kariyerini tekrar yukarılara taşımaya başladı.
Tıpkı Fenerbahçe'deki gibi Belçika'ya da hayati bir 3 puan kazandıran Batman lakaplı yıldız, bu sezon dikkat çekici bir görüntüye kavuştu.
29 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de Dinamo Kiev, Larnaca ve Karagümrük maçlarında takımını zafere taşıyan golleri atmıştı.
Belçika-Kanada maçında da takımında işler iyi gitmiyorken sahneye çıkıp çok şık bir şutla topu ağlarla buluşturdu.
Batshuayi, Lukaku'nun sakatlığıyla Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez tarafından birinci forvet oldu.
Yıldız golcü, bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takım formasıyla ciddi bir gol katkısı yaptı.
Batshuayi, 2022-23 sezonu baz alındığında sarı-lacivertlilerde 14 maçta 8 gol, 1 asistle oynadı.
Fenerbahçe'nin yıldızı, Belçika ile de Uluslar Ligi ve Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Belçika'nın Brussel şehrinde dünyaya gelen Batshuayi, aslen Kongo asıllıdır.
Yıldız golcü daha önce Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı.