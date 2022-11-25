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Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda, Belçika Milli Takımı'na 3 puanı getiren golü atmış ve Enner Valencia'nın Ekvador formasıyla gösterdiği performans ile beraber sarı lacivertliler gururlandırmıştı. Bununla beraber Michy Batshuayi, yeniden 'prime' (en iyi, yükselme) döneminde geri dönüş sinyalleri verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 09:40
Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Fenerbahçe'de bu sezon yakaladığı çıkışla son dönemdeki düşüşünü unutturan Michy Batshuayi, kariyerinde yeniden güçlü bir noktaya geliyor.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Milliyet'in derlediği habere göre, 2022 Dünya Kupası'na Rusya'da 2018'de kazandığı 3.'lük unvanıyla gelen Belçika'da takımın birinci forveti olan Batshuayi, Kanada maçında attığı galibiyet golüyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Tıpkı Chelsea'ye transfer olduğu günlerdeki gibi dünya futbolunda yeniden vitrine çıktı.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Tecrübeli futbolcu, Katar'da Fenerbahçe'nin de gururu oldu.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Batshuayi, bu sezon transferi ilk başlarda kafaları karıştırsa da Jorge Jesus yönetiminde toparlanan ve attığı 8 golle dikkat çekti.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Sarı lacivertlilerin golcüsü, kariyerini tekrar yukarılara taşımaya başladı.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Tıpkı Fenerbahçe'deki gibi Belçika'ya da hayati bir 3 puan kazandıran Batman lakaplı yıldız, bu sezon dikkat çekici bir görüntüye kavuştu.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

29 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de Dinamo Kiev, Larnaca ve Karagümrük maçlarında takımını zafere taşıyan golleri atmıştı.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Belçika-Kanada maçında da takımında işler iyi gitmiyorken sahneye çıkıp çok şık bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Batshuayi, Lukaku'nun sakatlığıyla Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez tarafından birinci forvet oldu.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Yıldız golcü, bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takım formasıyla ciddi bir gol katkısı yaptı.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Batshuayi, 2022-23 sezonu baz alındığında sarı-lacivertlilerde 14 maçta 8 gol, 1 asistle oynadı.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Fenerbahçe'nin yıldızı, Belçika ile de Uluslar Ligi ve Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Belçika'nın Brussel şehrinde dünyaya gelen Batshuayi, aslen Kongo asıllıdır.

Fenerbahçeli Batshuayi 'prime' dönemine geri döndü! Belçika Milli Takımı ile...

Yıldız golcü daha önce Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı.

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