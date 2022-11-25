FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Liglere verilen Dünya Kupası arasınde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Liglere verilen Dünya Kupası arasınde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin birçok yıldız ismi, Avrupa kulüplerinin radarına girerken son gözde Attila Szalai oldu.
Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncuları arasında olan Szalai, İngiliz ekibi Leicester City'nin gündeminde. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.
İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.
Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol + 3 asiste imza attı.
Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol + 1 asistlik katkı sağladı.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
24 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...