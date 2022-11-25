Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara öncesi Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncuları arasında olan Macar stoper Attila Szalai'ye İngiltere'den talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 07:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Liglere verilen Dünya Kupası arasınde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin birçok yıldız ismi, Avrupa kulüplerinin radarına girerken son gözde Attila Szalai oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncuları arasında olan Szalai, İngiliz ekibi Leicester City'nin gündeminde. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol + 3 asiste imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol + 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye İngiliz kancası! Sezon sonunda...

24 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi"
Arda Güler'e dünya devinden kanca!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2023 YKS ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" Flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi" 07:46
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:27
Periler çok farklı Periler çok farklı 01:22
Potada Kanarya rüzgarı Potada Kanarya rüzgarı 01:22
Stadın yeni adı Atatürk oluyor Stadın yeni adı Atatürk oluyor 01:21
Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor 01:03
Daha Eski
Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor Itoudis: Oyuncularım takdiri hak ediyor 01:02
Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! Fenerbahçe Beko İtalya'da kazandı! 00:29
Beşiktaş ikinci devre hazırlıklarına başladı! Beşiktaş ikinci devre hazırlıklarına başladı! 00:12
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:12
Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı hakem sözleri! Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı hakem sözleri! 00:13
Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." 00:14