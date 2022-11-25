Haberler Fenerbahçe Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Fenerbahçe 12 gün sonra çalışmalara başladı

Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Fenerbahçe 12 gün sonra çalışmalara başladı

2022 FIFA Dünya Kupası’ndan dolayı liglere verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde başladı. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesi 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yazılı pankartla poz verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:10
Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Fenerbahçe 12 gün sonra çalışmalara başladı

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçe'de futbolcular, bugün akşam saatlerinde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.


Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ve Altay Bayındır'a milli takımlarda görev aldıklarından dolayı iki gün izin verilirken, tedavisi devam eden Luan Peres takımdan ayrı düz koşu yaptı. Peres dışındaki tüm futbolcular takımla birlikte çalışmalara katılırken, Valencia ve Batshuayi de Dünya Kupası'nda görev yaptıkları için idmanda yer almadı.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesi 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yazılı pankartla poz verdi.

DİĞER
Hollanda Ekvador maçı canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda Ekvador maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz
Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler korktu! Yüzünü gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı: "Kim der 59 yaşında"
Senegal galibiyetle tanıştı!
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında...
Yılın transferi dendi! Devre arasında gidiyor
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... 18:43
Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı 18:29
Fenerbahçe hazırlıklarına başladı Fenerbahçe hazırlıklarına başladı 18:10
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! 17:45
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 17:26
Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... 16:52
Daha Eski
Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret 16:37
İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu 16:33
Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret 16:29
Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma 10:14
Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması 10:27
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir 10:46