Arda Güler için flaş sözler! "Katar'da bütün dünya izlemeliydi"

İnsanları tanımlarken böcekleri bile iyi irdelemek gerekir. Negatif koşullarda hamamböcekleri dürtüsel olarak karanlığa yönelir. Kendilerine elektrik akımı yüklenirse aydınlığa doğru gitmeye başlarlar. Yani bir değişim söz konusu. Oysa ne kadar dürtülse de hır çıkarmaya bağışıklık kazananların piyasası değer kaybetmez. Edepsizliğin getirisi hala boldur, sahtekarlığın sırtını sıvazlayanların başı kalabalıktır. Ne utançtır ki eskiden ayıp olan şeyler ayıp değildir artık!