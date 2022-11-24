Tatilde yeni planlar

İlk bölümü ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede kapatan Portekizli çalıştırıcı, "Henüz hiçbir şey kazanmadık" diyerek oyuncuları uyarmıştı... Jesus'un önümüzdeki günlerde başlayacak hazırlıklarda işi sıkı tutması ve ilk olarak son maçlarda düşen fizik kondisyon seviyesini yeniden yükseltmesi bekleniyor. Sakat oyuncuların dönüşüyle alternatif imkanı artacak olan tecrübeli hocanın, sistemde de ufak çaplı değişiklikler yapabileceği belirtiliyor.



ZORLU DÖNEMEÇ

Sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası sonrası Süper Lig'de 5 maçlık zorlu seriye girecek... Trabzonspor deplasmanı ile startı verecek olan takım, sonrasında Kadıköy'de Volkan Demirel'in Hatayspor'unu ağırlayacak. Ardından Antalya'ya konuk olacak. 18. haftada Galatasaray derbisi var. Son halka ise Gaziantep deplasmanı olacak.