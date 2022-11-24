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Önceliği Fenerbahçe

Enner Valencia’nın menajeri Vargas: Dünya Kupası’ndan sonra seçenekleri analiz edip en iyi kararı vereceğiz. Enner, Türkiye’de mutlu; önceliği Fenerbahçe...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Önceliği Fenerbahçe

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Ganzola Vargas, gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi... Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, "Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz" dedi. Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontart önermeyi planladığı Valencia'nın sarı- lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı... Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum" diye konuştu.


Valencia, çubuklu ile bu sezon 23 maçta 17 gol+4 asist ile 21 gol katkısı sağlayarak müthiş bir performansa imza attı.


HOLLANDA İLE OYNUYORLAR
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi KatarEnner Valencia'nın golleriyle 2-0 yenen Ekvador, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak... Portakallar da Senegal'i 2-0 mağlup etmişti. Yarın kazanan takım liderlik için avantaj elde edecek. Valencia'nın oynayıp oyna mayacağı bugün netleşecek.

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