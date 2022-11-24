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Michy Batshuayi Kanada maçında yaşananları anlattı: Roberto Martinez mutlu değildi ve bağırdı!

Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi, Belçika'nın 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı Kanada maçında, takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Michy Batshuayi, maç sonu yaptığı açıklamada, Kanada maçının devre arasında Roberto Martinez'in kendilerinde sitem ettiğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:14
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Michy Batshuayi Kanada maçında yaşananları anlattı: Roberto Martinez mutlu değildi ve bağırdı!

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Belçika'nın Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçın tek golünü atarak maça damga vurmuştu.

Yıldız golcü maç sonu yaptığı konuşmada, Teknik Direktör Roberto Martinez'in, ilk yarının sonunda teknik Direktör Roberto Martinez'in kendilerine bağırdığını açıkladı.

Michy Batshuayi konuşmasında, "Kaleye çok yakın bir yerden topa vurdu. 2. kez düşünmedim, doğrudan kaleye doğru şut çekmeye karar verdim. Gol attığım için mutluyum.

Daha fazla gol atabilirdik çünkü bize zaman zaman çok boşluk bıraktılar. Bununla yetindik.

Onları küçümsemedik. Çok sayıda güçlü rakibin olduğu, çok zor bir turnuvadayız. En önemli şey, bizim kazanmamız. Şimdi yaptığımız olumsuz şeyler üzerine çalışmlı ve ayklarımızı yere sağlam basmalıyız.

Roberto Martinez, ilk yarı sonunda mutlu değildi. Bize bağırdı ve topu ayaklarımıza tutmamız gerektiğini, oyunun temposunu kendimizin belirlememizin gerektiğini ifade etti."

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