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Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla yıldızını parlatan Kim Min-Jae, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yolunu tuttu. Güney Koreli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay ile karşı karşıya geldikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Kim Min-Jae, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemi çok özlediğini söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 20:37 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 20:43
Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae, Dünya Kupası'nda Uruguay ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Kim Min Jae, "Maçta oldukça zor anlar geçti. Ama gole yaklaştığımız anlar da oldu. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu gördük." dedi.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Gelecekle ilgili gelen soruya yanıt veren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Geleceğin olumlu olduğunu söyleyebilirim.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Hangi gelecekten bahsettiğinizi bilmiyorum ama bu grupta iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

"FENERBAHÇE DÖNEMİNİ ÖZLÜYORUM"
Eski takımı Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktaran Kim Min Jae, "Aslında benim Avrupa'da oynadığım ilk sezondu, Fenerbahçe'de oynadığım dönem.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Çok özlediğim bir takım, çok özlediğim bir dönem olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Güney Koreli oyuncu, sözlerini, "Türkiye Süper Ligi'nde çok iyi oyuncular var.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Oynadığım dönem çok iyi arkadaşlarım da oldu.

Kim Min-Jae'den Fenerbahçe sözleri! "Özlüyorum"

Hala takım arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum.

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