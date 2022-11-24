Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için transfer itirafı! Çaykur Rizespor derken...

Inter, Gagliardini'nin olası satışı, Barella ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak durumunda kalabilir.
Inter, Gagliardini'nin olası satışı, Barella ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak durumunda kalabilir.
Inter'in Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Futbolcu, birçok maçta izletildi ve Inter oyuncu ile ilgili detaylı raporlara sahip durumda.
RİZESPOR'A GİTMEK ÜZEREYDİ
Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir detay söz konusu.
Kadıoğlu, şu sıralar Mallorca'da oynayan Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiği dönemde Çaykur Rizespor'a transfer olmak üzereydi.
Karadeniz ekibi o dönem Ferdi Kadıoğlu'nu bonservisi ile istedi fakat; bu transfer planı Başkan Ali Koç'un vetosu ile suya düştü.
BAL: "BONSERVİSİ İLE İSTEDİĞİMİZ DOĞRU"
Çaykur Rizespor'un o dönemki sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak Takvim'e konuştu.
Bal, "Fenerbahçe, Ferdi'yi bize kiralık olarak vermeyi önerdi. Biz ise kiralık değil, bonservisi ile talep ettik.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de birebir görüştük. Daha sonra Fenerbahçe'nin o dönemki sportif direktörü Damien Comolli bize geri dönüş yaptı. O dönem bonservisi ile vermediler" diye konuştu.
"FERDİ'YE ÇOK İNANDIĞIM İÇİN İSTEDİM"
Ayrıca Bal, "Ferdi o dönem bu kadar gözde bir isim değildi. Ama ona çok inandığım için bonservisi ile almak istemiştim.
Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı da aynı şekilde. Ferdi'nin sözleşmesinde yazan bedeli biz ödeyecektik. Ama Ferdi'yi kiralık istemedik.
Şimdi oyuncunun Inter gibi bir kulüple anılıyor olması aslında bizim de ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor" açıklamasını yaptı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN PERFORMANSI VE BEDELİ
Bu sezon Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de 20 maçta 1 asist üretti. Geçen sezon 3 gol 3 asistlik katkı yapan Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nı değil, Türkiye Milli Futbol Takımı'nı tercih etmişti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Transfermarkt verilerine göre; 12 milyon euro değer biçiliyor. Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile kontratı ise 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
JESUS'UN DA GÖZDE İSMİ OLDU
Fenerbahçe'de takımın jokeri olan, birçok farklı mevkide oynayan Ferdi Kadıoğlu, sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat mevkilerinde kusursuza yakın performans sergilemişti.
Teknik heyetin verdiği her göreve hemen adapte olabilmesi ile dikkati çeken Kadıoğlu, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile gelişimine de devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN FERDİ PLANI
Inter'in dışında Napoli, Ajax ve Sevilla ile de anılan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe 'tok satıcı' pozisyonunda. Başkan Ali Koç, astronomik bir teklif gelmesi halinde bu teklifi değerlendirmeye alacak.
Aksi takdirde oyuncunun satışına onay verilmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euro bedelin aşağısında bir rakama sıcak bakmıyor.