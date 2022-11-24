Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesiyle beraber 2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk maçında Katar karşısında 2 gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesiyle beraber 2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk maçında Katar karşısında 2 gol atma başarısı gösterdi.
33 yaşındaki yıldız gösterdiği performansla dünya basınında gündem oldu.
Ekvador'da kahraman ilan edilen Valencia için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Aspor.com.tr editör Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Yuri Alberto'yu sattığından beri gol yollarında sıkıntı çeken Internacional, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki forvetle sezon sonunda sözleşme imzalamak istediği belirtildi.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerin hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki başarısında önemli pay sahibi oldu.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
Enner Valencia, 4 Kasım 1989'da Ekvador'un San Lorenzo şehrinde dünyaya geldi.
Yıldız futbolcu, santfor ile beraber kanatlarda da görev alabiliyor.
Valencia futbol kariyerine Caribe Jr.'da başladı.
Daha sonra Emelec'e transfer oldu.
Kariyerindeki ilk hat-tricki 2013 yılında, Club Sport Huancayo'a karşı attı.
Valencia, ilk şampiyonluğunu 2014 yılında Emelec formasıyla yaşadı.
Golcü futbolcu sırasıyla Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres ve Fenerbahçe'de oynadı.
Yıldız isim kariyeri boyunca 383 maça çıkarken 109 gol kaydetti.