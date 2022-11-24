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Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2022 Katar Dünya Kupası ilk maçında Ekvador formasıyla 2 gol atan ve dünyanın gündemine oturan Enner Valencia'ya talip çıktı. Brezilya basını, Enner Valencia'yı isteyen takımı duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:04
Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesiyle beraber 2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk maçında Katar karşısında 2 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

33 yaşındaki yıldız gösterdiği performansla dünya basınında gündem oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Ekvador'da kahraman ilan edilen Valencia için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Aspor.com.tr editör Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Yuri Alberto'yu sattığından beri gol yollarında sıkıntı çeken Internacional, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki forvetle sezon sonunda sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Sarı-lacivertlilerin hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki başarısında önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

ENNER VALENCIA KİMDİR?
Enner Valencia, 4 Kasım 1989'da Ekvador'un San Lorenzo şehrinde dünyaya geldi.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Yıldız futbolcu, santfor ile beraber kanatlarda da görev alabiliyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Valencia futbol kariyerine Caribe Jr.'da başladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Daha sonra Emelec'e transfer oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Kariyerindeki ilk hat-tricki 2013 yılında, Club Sport Huancayo'a karşı attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Valencia, ilk şampiyonluğunu 2014 yılında Emelec formasıyla yaşadı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Golcü futbolcu sırasıyla Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres ve Fenerbahçe'de oynadı.

Fenerbahçeli Enner Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor

Yıldız isim kariyeri boyunca 383 maça çıkarken 109 gol kaydetti.

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