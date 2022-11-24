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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de lisansı askıya alınan Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un ara transferde Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Belçika ekibi Beerschoot'ta geçirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Lemos'un Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

1.87 cm boyundaki Lemos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

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