FENERBAHÇE HABERLERİ - Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı!

Fenerbahçe, liglere verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, liglere verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde gözden düşen ve kadroya giremeyen Mauricio Lemos'un geleceği de netleşiyor.
Fenerbahçe'nin lisansını askıya aldığı Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un ara transferde Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Belçika ekibi Beerschoot'ta geçirmişti.
Lemos'un Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
28 Aralık 1995 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Defensor altyapısında başladı.
Kariyerinde Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe ve Beerschot gibi takımlarda forma giydi.
Fenerbahçe'ye 2020 yazında Las Palmas'tan transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.
1.87 cm boyundaki Lemos, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...