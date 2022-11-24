FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanı Altay Bayındır ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertli kulüp ile 4 yıllık yeni kontrat imzalayacak olan başarılı eldivenin yıllık ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapılacağı öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kulüpte sergilediği performansla teknik direktör Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olan kaleci Altay'ın bu kontratla da 4,5 milyon TL olan yıllık ücretini de ücreti 20 milyon seviyesine çekilecek.