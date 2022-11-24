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FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Son gelen bilgilere göre sarı lacivertliler Altay Bayındır ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı. Genç kalecinin yeni sözleşmesi ile ilgii detaylar ise gün yüzüne çıktı. İşte haberin devamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanı Altay Bayındır ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertli kulüp ile 4 yıllık yeni kontrat imzalayacak olan başarılı eldivenin yıllık ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Sarı-Lacivertli kulüpte sergilediği performansla teknik direktör Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olan kaleci Altay'ın bu kontratla da 4,5 milyon TL olan yıllık ücretini de ücreti 20 milyon seviyesine çekilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Sarı-Lacivertli kulübün transferle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Bu sezon Süper Lig'de oynanan 13 maçın hepsine ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamazken, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Altay Bayındır futbola Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Ardından Arabayatağı ve Bursa Yol takımlarının alt yapılarında forma terletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Kalecinin altyapı macerasında bir sonraki durağı ise Ankaragücü oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Ankaragücü takımının altyapısındaki performansıyla dikkat çeken file bekçisi takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Altay Bayındır Ankaragücü'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

File bekçisi 10 Temmuz 2019 tarihinde ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Altay Bayındır geçen sezonlar sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Kaleci yeni sezonda ise zaman zaman yediği hatalı gollerle eleştiri oklarını üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Bu anlamda Altay Bayındır'ın takımdaki geleceği büyük merak konusu haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Altay ile yola devam! İşte maaşına yapılacak zam

Son gelen bilgilere göre ise sarı lacivertliler 24 yaşındaki kaleciyle yola devam etme kararı aldı.

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