Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de, sakatlıktan kurtulan ve hazır duruma gelen Mert Hakan'ın dönüşü birçok açıdan büyük önem taşıyacak.
Fenerbahçe'de, sakatlıktan kurtulan ve hazır duruma gelen Mert Hakan'ın dönüşü birçok açıdan büyük önem taşıyacak.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, son oynanan Giresunspor maçı öncesi iyileşti.
Ancak sakatlığın nüksetmemesi adına riske edilmedi.
Orta sahada genellikle bir 6, iki de 8 numara tercih eden Teknik Direktör Jorge Jesus için Mert Hakan'ın önemi burada ortaya çıkıyor.
Milliyet'in haberine göre, etkili bir 8 numara olan futbolcu; top tekniği, oyun görüşünün yanı sıra, fiziksel özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Jesus'un istediği önde baskıyı yapacak isimlerin başında gelen futbolcu, yerli oyuncu olması sebebiyle de teknik heyetin elini güçlendiriyor.
Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden Mert Hakan Yandaş, Jesus'un rotasyonlu sisteminin önemli parçalarından biri olacak.
Mert Hakan, ayrıca takımın lider isimlerinden biri.
"Komutan" lakabı ile çağrılan futbolcu, genç oyuncular ile de yakından ilgileniyor.
Fırsat buldukça da Dereağzı Tesisleri'nde miniklerin maçlarını ve antrenmanlarını da takip ediyor.
GELECEĞİN FENERBAHÇESİ ULUSLARARASI ARENADA
"Geleceğin Fenerbahçe"si olarak lanse edilen için Fenerbahçe Futbol Akademisi, 2023 yılında şimdiden kesinleşen en az 5 turnuvada yer alacak.
İlk olarak U12 Takımı, 6-9 Nisan 2023 tarihlerinde Altınordu Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Cup'ta mücadele edecek.
Belçika'da 8-10 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Brussels Football European Cup'ta yer alacak oan U10 Takımı, burada da 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde International Hohenzollern Cup'a geçecek.
U16 Takımı da, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek All-Stars Cup'a katılan takımlar arasında olacak.
U16 ve U17 Takımı da İspanya'nın başkenti Madrid'de 23-28 Haziran 2023'te düzenlenecek Mad Cup'a katılarak Real Madrid, Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarla mücadele edecek.