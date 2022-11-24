Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'ın, son durumu belli oldu. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu, Dünya Kupası sonrası müthiş bir geri dönüş yapacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:00
Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de, sakatlıktan kurtulan ve hazır duruma gelen Mert Hakan'ın dönüşü birçok açıdan büyük önem taşıyacak.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, son oynanan Giresunspor maçı öncesi iyileşti.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Ancak sakatlığın nüksetmemesi adına riske edilmedi.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Orta sahada genellikle bir 6, iki de 8 numara tercih eden Teknik Direktör Jorge Jesus için Mert Hakan'ın önemi burada ortaya çıkıyor.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Milliyet'in haberine göre, etkili bir 8 numara olan futbolcu; top tekniği, oyun görüşünün yanı sıra, fiziksel özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Jesus'un istediği önde baskıyı yapacak isimlerin başında gelen futbolcu, yerli oyuncu olması sebebiyle de teknik heyetin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden Mert Hakan Yandaş, Jesus'un rotasyonlu sisteminin önemli parçalarından biri olacak.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Mert Hakan, ayrıca takımın lider isimlerinden biri.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

"Komutan" lakabı ile çağrılan futbolcu, genç oyuncular ile de yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Fırsat buldukça da Dereağzı Tesisleri'nde miniklerin maçlarını ve antrenmanlarını da takip ediyor.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

GELECEĞİN FENERBAHÇESİ ULUSLARARASI ARENADA
"Geleceğin Fenerbahçe"si olarak lanse edilen için Fenerbahçe Futbol Akademisi, 2023 yılında şimdiden kesinleşen en az 5 turnuvada yer alacak.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

İlk olarak U12 Takımı, 6-9 Nisan 2023 tarihlerinde Altınordu Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Cup'ta mücadele edecek.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

Belçika'da 8-10 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Brussels Football European Cup'ta yer alacak oan U10 Takımı, burada da 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde International Hohenzollern Cup'a geçecek.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

U16 Takımı da, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek All-Stars Cup'a katılan takımlar arasında olacak.

Fenerbahçe Dünya Kupası sonrasını bekliyor! Mert Hakan Yandaş...

U16 ve U17 Takımı da İspanya'nın başkenti Madrid'de 23-28 Haziran 2023'te düzenlenecek Mad Cup'a katılarak Real Madrid, Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarla mücadele edecek.

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