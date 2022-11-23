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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Stoperde yerliye dönüş! Fenerbahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Samet Akay'dın ile ilgili ise önemli gelişmeler söz konusu. Futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferinde ise ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Bu sezon 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen sarı-lacivertliler devre arasında kadrosundaki eksikleri gidermenin peşinde.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ısrarla bir savunma oyuncusu istiyor.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Kolları sıvayan yönetim, yerli ve yabancı 10'a yakın ismi gündemine aldı.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Yabancı olarak düşünülen ilk isim Mouctar Diakhaby olmuştu.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Yerli yelpazesinde de Samet Akaydın ve Kaan Ayhan ön plana çıkmıştı.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Fenerbahçe tüm bu isimlerle görüşürken rotasını yeniden yerli isimlere kırdı.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Önceliği de Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'e verdi.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Kısa süre içinde Güney ekibiyle temas kurulacak.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

KARİYER FIRSATI OLACAK

Samet Akaydın, 28 yaşına geldi.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Bu dönemde Fenerbahçe'nin onunla ilgilenmesi kendisini heyecanlandırmış durumda.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Kulüplerin anlaşması durumunda seve seve sarı-lacivertli formayı giyebileceğini belirtti.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile pazarlıklarda maksimum 2 milyon euro vermeyi planlıyor.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

ADS'nin takasa yaşanması halinde ise Bruma dahil birçok oyuncu önerilecek.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Samet Akaydın'in Adana Demirspor ile kontratı 2024 sezonunda bitiyor.

Stoperde yerliye dönüş! F.Bahçe milli yıldız için üst limiti belirledi

Bu sebeple Güney ekibinin de bonservis kazanmak için transferine sıcak yaklaşabileceği konuşuluyor.

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