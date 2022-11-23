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Osayi kalmalı

Jesus, birçok teklif alan 24 yaşındaki oyuncu için kararını yönetime bildirdi: O bana lazım. Kesinlikle satmayın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Osayi kalmalı

Fenerbahçe'ye kanat oyuncusu olarak gelen, sağ beke evrilen Bright Osayi-Samuel yıldızını her geçen gün parlatıyor. Nijerya Milli Takımı'nı seçen ve ilk maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncunun piyasası sürekli artıyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinden Osayi'ye ilgi büyük. Yönetim, henüz resmi teklif gelmese de konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a iletti. Portekizli çalıştırıcı "Osayi mutlaka bizimle kalmalı. O bana lazım. Çok güçlü, çok hızlı bir oyuncu. Rakibi yıpratıyor. Devre arasında onu gönderirsek benzer kalitede bir ismi bulmamız kolay olmayacak" dedi. Osayi bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı. Gol veya asist üretemedi. 2 sarı gördü.

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