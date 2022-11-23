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Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası!

Fenerbahçe'de son iki sezonda büyük çıkış göstererek Jorge Jesus'un jokeri olan Ferdi Kadıoğlu, kendisini küfürlü tezahürat ile çağırmaması için ricada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:50
Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası!
Fenerbahçe'de son iki sezonda büyük çıkış göstererek Jorge Jesus'un jokeri olan Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarlardan iki küçük bir ricası var.

Geçtiğimiz hafta yemek yediği bir restoranda yanına gelen taraftarlarla sohbet eden milli futbolcu tribünlere çağrılırken yapılan küfürlü tezahüratın yerine küfürsüz bir tezahürat yapılmasından çok mutlu olacağını ifade etti.

"SAHAYA YABANCI MADDE ATMAYIN"

Hürriyet'te yer alan habere göre genç yıldız ayrıca "Türkiye'de nedense korner atılırken tüm statlarda rakip futbolcuya yabancı madde atılıyor. Buna bir son vermek gerekli bence. Bizim stadımızda taraftar bunun startını verse ve hiçbir yerde bu yaşanmasa ne iyi olur. Biz zaten iyi ve güçlü bir takımız ve son saniyeye kadar galibiyet için savaşan ekibiz. Bu gibi maçı geren şeyler sadece zaman kaybı ve rakibi hırslandırır" dedi.
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