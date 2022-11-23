Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bambaşka bir çehreye büründü.
Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bambaşka bir çehreye büründü.
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla öne çıkan Arda Güler, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, sürpriz bir isme daha talip çıktı.
PORTO'DAN LINCOLN HENRIQUE'YE KANCA
Portekiz basınında çıkan iddiaya göre; Porto, Lincoln Henrique'nin peşine düştü.
DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPACAKLAR
Portekiz ekibi, devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi 3.5 milyon euro artı bonuslara almıştı.
6 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATILMAYACAK
Yönetim, Brezilyalı futbolcuyu 6 milyon euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyor.
Lincoln Henrique, sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilmişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev alan Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi.
Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında A takıma yükseldi.
24 yaşındaki futbolcu, 2017/2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi.
America-MG ve Gremio formalarını da terleten Lincoln Henrique, sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.