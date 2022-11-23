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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler Avrupa devleriyle anılırken, bir yıldıza daha talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:05
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Takımı sezon başında Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bambaşka bir çehreye büründü.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi oldu.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla öne çıkan Arda Güler, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, sürpriz bir isme daha talip çıktı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

PORTO'DAN LINCOLN HENRIQUE'YE KANCA

Portekiz basınında çıkan iddiaya göre; Porto, Lincoln Henrique'nin peşine düştü.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPACAKLAR

Portekiz ekibi, devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi 3.5 milyon euro artı bonuslara almıştı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

6 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATILMAYACAK

Yönetim, Brezilyalı futbolcuyu 6 milyon euro'dan aşağı vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Lincoln Henrique, sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilmişti.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev alan Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında A takıma yükseldi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

24 yaşındaki futbolcu, 2017/2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

America-MG ve Gremio formalarını da terleten Lincoln Henrique, sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam

Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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