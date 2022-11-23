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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Joao Pedro, şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Giresunspor maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülürken, İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:52
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın transfer edilmesini istediği oyunculardan biri de Joao Pedro olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Sezon öncesi adı sık sık Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla bekleneni veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Son olarak Giresunspor maçında kırmızı kart gören Pedro'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Çizme basınında 30 yaşındaki forvet için haberler çıkmaya da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

SAMPDORIA TALİP OLDU

Son olarak Sampdoria'nın Pedro için harekete geçeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

SON KARAR JESUS'UN

Fenerbahçe yönetimi, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Portekizli çalıştırıcının kararına göre teklifler değerlendirilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Joao Pedro, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Sadece 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde katkı verdi. Bu maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Diğer 9 karşılaşmada etkisiz kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Son Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Sarı-lacivertliler bu maçtan yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

KALIP SAVAŞ VERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de kalitesini şu ana kadar gösteremeyen Joao Pedro takımda kalmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

30 yaşındaki futbolcu "Ben kolay kolay pes etmem. Sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek kendini Dünya Kupası sonrası için motive ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Kulübe bağlarını her fırsatta gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro için flaş iddia!

Yıldız futbolcu, Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçtan bir kareyi sosyal medya hesabından yükleyerek bu karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia'yı tebrik etti.

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