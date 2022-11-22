Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak adı Paris Saint-Germain (PSG), Napoli ve Milan ile anılan genç yıldıza bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını mutlu etmeyi başaran Fenerbahçe'de süre bulan her oyuncunun gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Sarı-lacivertlilerde bulduğu forma şansını iyi değerlendiren isimlerden biri de Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal döneminde sık sık forma şansı bulan 17 yaşındaki yıldız, bu sezon Jorge Jesus'un da değerlendirdiği isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Genç futbolcu, sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Arda, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te oynanan Çekya maçıyla ilk kez milli formayı terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Sergilediği etkili futbolla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Arda Güler, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

PSG, Milan ve Napoli derken Arda Güler için transfer iddialarına bir Avrupa devi daha katıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

DORTMUND DA İSTİYOR

Alman ekibi Borussia Dortmund'un da 17 yaşındaki orta saha için devreye girmek üzere olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Oyuncu için rakam hazırlanma aşamasında olduğu belirtilirken, devre arasında sarı lacivertli kulübün kapısının çalınabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 17 yaşındaki futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Genç yıldız, 2021 yılında Fenerbahçe A takımına yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan Arda, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler paylaşılamıyor! Bir dev talip daha

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değer ise 10 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi kariyerinin sürprizine imza atıyor! PSG ile yola devam derken ters köşe...
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...
F.Bahçe'de stopere Alman panzeri! İzleme heyeti onay verdi
G.Saray'dan Okan Buruk kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de stopere Alman panzeri! İzleme heyeti onay verdi
Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Kasım Salı)
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! 09:41
Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi 09:29
Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... 00:41
Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... 00:41
İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? 00:46
Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! 09:17
Daha Eski
Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... 00:38
Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... 00:38
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 00:39
Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... 00:39
Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! 00:40
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 00:40