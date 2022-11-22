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Fenerbahçe topbaşı yapıyor!

Fenerbahçeli oyuncular, Dünya Kupası için verilen aranın ardından 25 Kasım Cuma günü bir araya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:58
Fenerbahçe topbaşı yapıyor!

Sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan futbolcular, hafta başından bu yana Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor.

Luan Peres, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat bir yandan tedavilerine devam ederken, antrenman eksiğini de kapatmaya çalışıyor.

İskoçya ile oynanan milli maçta hafif sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisinin tamamlandığı ancak tedbir amaçlı bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

Enner Valencia ve Michy Batshuayi ise ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki durumlarına göre hazırlıklara katılacak.

Diğer yandan Fenerbahçe, İspanyol takımları Rayo Vallecano ile 30 Kasım'da, Villareal ile 3 ise Aralık'ta İstanbul'da hazırlık maçı yapacak.

Aranın sona ermesine kadar 2 veya 3 maç daha yapmayı planlayan sarı lacivertli ekibin hazırlık takviminin, kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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