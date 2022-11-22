FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.
Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi.
Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi.
Takvim'de yer alan habere göre Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı..
Bu anlamda oyuncunun takımdaki geleceği büyük merak konusu haline geldi.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Osayi-Samuel futbola İngiltere'nin Blackpool takımının alt yapısında başladı. Sergilediği performansla kısa sürede takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
Blackpool sonrasınds bir başka İngiliz ekibi QPR'nin yolunu tuttu.
QPR takımında sergilediği performansla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başardı.
28 Ocak 2021 tarihinde ise Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
O tarihten bu yana Fenerbahçe formasını terleten futbolcu performansıyla taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline geldi.
Osayi Samuel ana mevki olarak orta sahanın sağında görev alıyor.
Ayrıca sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor.
Futbolcu başarılı performansıyla yakın zamanda ülkesi Nijerya'nın milli takımına davet edilmişti.