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FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Bright Osayi - Samuel ile ilgili oldukça dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun yeni sezonda istediği kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılırken takımın teknik direktörü Jorge Jesus'tan kritik bir hamle geldiği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Takvim'de yer alan habere göre Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı..

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Bu anlamda oyuncunun takımdaki geleceği büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Osayi-Samuel futbola İngiltere'nin Blackpool takımının alt yapısında başladı. Sergilediği performansla kısa sürede takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Blackpool sonrasınds bir başka İngiliz ekibi QPR'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

QPR takımında sergilediği performansla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

28 Ocak 2021 tarihinde ise Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

O tarihten bu yana Fenerbahçe formasını terleten futbolcu performansıyla taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi'ye transfer freni! Jesus yönetimle görüştü

Osayi Samuel ana mevki olarak orta sahanın sağında görev alıyor.

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