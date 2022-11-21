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Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sivrilen isimlere teklif yağıyor. Genç yetenek Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Miha Zajc teklif alan isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe yönetimi, özellikle Arda ve Ferdi konusunda işi ağırdan alırken, Crespo ile Zajc'a gelecek teklifleri görmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:45
Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor!
Jorge Jesus yönetiminde Avrupa ve ligde fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif üstüne teklif yağıyor.

Genç yetenek Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Miha Zajc teklif alan isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe yönetimi, özellikle Arda ve Ferdi konusunda işi ağırdan alırken, Crespo ile Zajc'a gelecek teklifleri görmek istiyor. Sarıl-acivertlilerden daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine katan Napoli, 'Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası' dediği Fenerbahçe ile ilişkilerini sürdüreceğini her fırsatta dile getiriyor.

Sabah'ın haberine göre İtalyan basınında her gün bir futbolcu manşete çıkıyor. Fenerbahçe, oyuncularına gelen tekliflerden memnun. Arda ve Ferdi konusunda aceleci davranmayacak olan yönetim, Crespo ve Zajc konusunda da 15 milyon Euro'nun üzerindeki rakamları görmek istiyor.
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