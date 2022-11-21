Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, rüya gibi bir sezon geçiriyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, rüya gibi bir sezon geçiriyor.
Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla adeta uçuşa geçti.
Kanarya, ilk 14 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider konumda bulunuyor.
Fenerbahçe, ligdeki bu başarısını Avrupa'ya da yansıtmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu 14 puanla zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı transfer çalışmaları için fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor.
Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BRUMA TAKIMDAN AYRILIYOR
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden Bruma, takıma veda ediyor.
PSV'den kiralanan ve yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Bruma ile devre arasında yollar ayrılıyor.
Jesus'un planları arasında yer almayan Bruma'nın lisansı çıkarılmamıştı.
Bu sebeple oyuncu devre arasına kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek.
Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta süre bulabilen Bruma, 1 asist kaydetti.
Portekizli futbolcunun PSV ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.