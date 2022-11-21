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Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona fırtına gibi giren ve yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de liglere verilen Dünya Kupası arası sonrası ocak ayı için çalışmalar başladı. Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların da merak edildiği sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:45
Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, rüya gibi bir sezon geçiriyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla adeta uçuşa geçti.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Kanarya, ilk 14 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe, ligdeki bu başarısını Avrupa'ya da yansıtmayı başardı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu 14 puanla zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı transfer çalışmaları için fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

BRUMA TAKIMDAN AYRILIYOR

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden Bruma, takıma veda ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

PSV'den kiralanan ve yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Bruma ile devre arasında yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Jesus'un planları arasında yer almayan Bruma'nın lisansı çıkarılmamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Bu sebeple oyuncu devre arasına kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta süre bulabilen Bruma, 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Portekizli futbolcunun PSV ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.

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