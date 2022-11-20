Pedro mutlu

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Joao Pedro hakkında menajeri Marco Piccoli'den açıklama geldi. Piccoli "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve öngörülere sahip harika bir futbolcu" dedi.
Devrearasında Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Joao Pedro hakkında menajeri Marco Piccoli'den açıklama geldi. Piccoli "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve öngörülere sahip harika bir futbolcu" dedi.