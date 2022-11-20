Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin sakatlıklarla başı dertte.
Hücum ve defans hattında sakatlık geçiren futbolcuların geri dönüş süresi uzayınca Fenerbahçe'de transfer harekatı hızlandı.
Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti.
Fenerbahçe'nin ilk hedefi Samet Akaydın.
Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı.
Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak.
Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile masaya oturacak.
Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon euro'luk bir rakam istiyor.
Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.
KIRMIZI GÖRMEDİ
Samet Akaydın, Adana Demirspor formasıyla 54 maça çıktı.
4 defa fileleri sarstı.
Asisti bulunmuyor.
10 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.
Adana Demirspor kariyerinde hiç kırmızı kartla oyun dışında kalmadı.