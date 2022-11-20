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Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanmış durumda. Stoper mevkiine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için temaslara başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Sarı-lacivertlilerin sakatlıklarla başı dertte.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Hücum ve defans hattında sakatlık geçiren futbolcuların geri dönüş süresi uzayınca Fenerbahçe'de transfer harekatı hızlandı.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a yakın takip! Milli ara...

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon euro'luk bir rakam istiyor.

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