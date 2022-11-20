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Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sezon başında sarı lacivertlilere bedelsiz katılan Joshua King, sezona iyi başlamasına karşın yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. Yıldız oyuncuya dair Dünya Kupası için verilen arada Jorge Jesus'un kararını verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:00
Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Joshua King, sezonun şimdiye kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Norveçli futbolcu, Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Süper ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

30 yaşındaki oyuncu, sonrasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Joshua King, en son 15 Eylül'de deplasmanda oynanan Rennes maçında görev yaptı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Norveçli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

1 mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Golcü oyuncu, ligdeki 9 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Joshua King, sakatlığından dolayı 5 Avrupa kupası maçında forma giymedi.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

2 maçta ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

30 yaşındaki oyuncunun, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada fiziksel açıdan güçlenip, eksiklerini gidererek tamamen hazır olması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Teknik direktör Jorge Jesus'un, bu süreçte Joshua King ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Jesus ve ekibinin, Norveçli oyuncu için özel antrenman programı hazırladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

F.BAHÇE'DE SAKATLAR CAN SIKIYOR
Öte yandan sarı lacivertlilerde, şu anda birçok oyuncuda sakatlık problemi bulunuyor.

Fenerbahçe'de gözler Joshua King'e çevrildi! Jorge Jesus...

Nazım Sangare, Luan Peres, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayar, Lincoln, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

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