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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilmişken, hücum hattında Joao Pedro ve Joshua King'in beklentilerin altında kalmasının üzerine o bölgeye de arayışlar başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un listenin başında yer alan yıldız isme onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Kanarya'da gözler stoper transferine çevrilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Sarı-lacivertlilerde hücum bölgesinde de bir sürpriz olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Beklentileri karşılayamayan Joao Pedro'nun takımdan ayrılma ihtimali bir süredir konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Sarı-lacivertlilerin de alternatifsiz kalmama adına bir plan yaptığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Scout ekibi, Jorge Jesus'un kurmayları ve sarı-lacivertlilerde transfere bakan yöneticilerin toplantısında adaylar belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Jesus'un önüne koyulan listeden Moussa Dembele ismine onay verdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Fenerbahçe, Pedro'nun durumuna göre kararını verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

KONTRATA YANAŞMADI

Moussa Dembele'nin Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Kulübün hedefsiz kalması sebebiyle 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirtiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Lyon'un sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan yıldız forvete onay çıktı! Joao Pedro...

Ayrılığı kafasına koydu.

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