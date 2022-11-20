Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

FERDİ, İSMAİL, OSAYİ VE ROSSİ İLK KEZ A MİLLİ OLDU

Yerli ve yabancı oyuncularını son dönemde A Milli Takımlar seviyesine çıkaran Fenerbahçe'de birçok örnek göze çarpıyor. Yerli oyuncular arasında bu sezon özellikle Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi genç isimler ay-yıldızlı formaya Fenerbahçe'deki performansları sonrası kavuştu.