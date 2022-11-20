Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Fenerbahçe'de son dönemde transferde farklı bir başarı yakalandı. Sarı-lacivertliler adeta Avrupa kulüpleri için vitrin haline geldi.
Özellikle Başkan Ali Koç'un göreve geldiği dönemde bu başarı arttı. 2019'da Eljif Elmas-Napoli, 2020'de Vedat Muriç-Lazio ve bu yıl da Kim Min Jae-Napoli, toplamda 60 milyon euroyu kulübün kasasına getirdi.
Daha önce 2017'de Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışı da benzer bir örnekti.Son dönemde kadroda parlamaya başlayan yetenekli yıldızlar ise daha fazlasını vaat ediyor.