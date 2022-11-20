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Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Son dönemde genç futbolcuları parlatıp Avrupa'ya göndermesiyle ünlenen Fenerbahçe, bu sezon da Avrupa devlerini peşine taktı. Sarı lacivertlilerde tam 7 isim kıskaca girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 11:36 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 11:47
Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Fenerbahçe'de son dönemde transferde farklı bir başarı yakalandı. Sarı-lacivertliler adeta Avrupa kulüpleri için vitrin haline geldi.

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Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Özellikle Başkan Ali Koç'un göreve geldiği dönemde bu başarı arttı. 2019'da Eljif Elmas-Napoli, 2020'de Vedat Muriç-Lazio ve bu yıl da Kim Min Jae-Napoli, toplamda 60 milyon euroyu kulübün kasasına getirdi.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Daha önce 2017'de Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışı da benzer bir örnekti.Son dönemde kadroda parlamaya başlayan yetenekli yıldızlar ise daha fazlasını vaat ediyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Özellikle 17 yaşındaki Arda Güler, şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarıdan duruyor ve ülke futbolunda en fazla bonservis kazandıran futbolcu olması bekleniyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Yine benzer şekilde Fenerbahçe'de yükselişe geçen 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ve 27 yaşındaki Miguel Crespo da performanslarıyla taliplilerini artırıyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Yine yaşları itibariyle potansiyeli yüksel olan 24 yaşındaki Attila Szalai, 24 yaşındaki Osayi Samuel ve 23 yaşındaki İsmail Yüksek de rahatlıkla ileriki dönemlerde kulübe para kazandırabilecek oyuncular olarak görülüyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Bir dönem Avrupa'da Porto, Lyon ve Atletico Madrid'in transferdeki politikası bugün Fenerbahçe'de de aynen uygulanıyor ve ciddi bir ekonomi yaratıyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

FERDİ, İSMAİL, OSAYİ VE ROSSİ İLK KEZ A MİLLİ OLDU

Yerli ve yabancı oyuncularını son dönemde A Milli Takımlar seviyesine çıkaran Fenerbahçe'de birçok örnek göze çarpıyor. Yerli oyuncular arasında bu sezon özellikle Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi genç isimler ay-yıldızlı formaya Fenerbahçe'deki performansları sonrası kavuştu.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Yabancı futbolcular arasında da Osayi Samuel, Fenerbahçe'den sonra Nijerya'ya seçildi. Diego Rossi de ilk kez Fenerbahçe'de iken Uruguay'a gitti. Attila Szalai, Macaristan'da düzenli oynayan isim haline geldi. Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Miha Zajc da ülkelerinin milli takımında düzenli bir şekilde yer alıyor.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

3 YILDA 77 MİLYON EURO

Son 3 yılda Fenerbahçe'nin oyuncu satışlarından ve kiralamalarından elde ettiği gelir 77.6 milyon euro oldu.

Fenerbahçe haberleri: Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim

Vatan'ın haberine göre Eljif Elmas, Muriç ve Kim Min Jae'nin satışları rakamı artırırken Ozan Tufan, Allahyar, Jailson gibi oyunculardan da önemli gelirler elde edildi.

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